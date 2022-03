Konzerthaus-Chef will nicht alle Russland-Beziehungen kappen

Die aktuelle Lage angesichts der russischen Invasion in der Ukraine stellt auch die Kulturinstitutionen vor ein Dilemma. Soll man russische Künstlerinnen und Künstler nach wie vor einladen? „Wir dürfen das Kind nicht mit dem Bade ausschütten“, unterstrich am Donnerstag Matthias Naske, Intendant des Wiener Konzerthauses. Zugleich stelle er an auftretende Künstler einen Anspruch: „Ich verlange sehr klar, dass man sich nicht in den Dienst eines Unrechts stellt.“