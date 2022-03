Gürtelrose in Österreich unterschätzt, Impfung empfohlen

Jeder Dritte erkrankt in Österreich im Verlauf seines Lebens an Gürtelrose. Doch in der Risikogruppe der Über-50-Jährigen ist sich nur jeder Fünfzigste des Risikos für die oft schwere Erkrankung bewusst, erklärten Experten am Donnerstag bei einer Pressekonferenz in Wien. Sie empfehlen eine Impfung gegen Herpes-Zoster-Viren, die jene schmerzhafte Krankheit verursachen. Damit könne man auch Komplikationen wie Nervenlähmungen und Gehirnhautentzündung vorzubeugen.

Mehr als 99 Prozent aller Über-50-Jährigen tragen solche Viren in sich, weil sie in ihrer Kindheit damit infiziert wurden und Feuchtblattern hatten, hieß es bei dem Medientermin der Pharmafirma GlaxoSmithKline. In einer repräsentativen Umfrage bei mehr als 300 Menschen in Österreich zwischen 50 und 80 Jahren habe sich gezeigt, dass die meisten von ihnen (85 Prozent) schon von der Gürtelrose gehört hatten, aber die wenigsten (zwei Prozent) fühlten sich davon gefährdet, berichtete Alexander Zeh vom Marktforschungsinstitut Ipsos. International sei man damit „eher am unteren Rand“, denn in anderen Ländern wie Hongkong (14 Prozent), Großbritannien (elf Prozent) und Schweden (zehn Prozent) wäre das Risikobewusstsein höher.