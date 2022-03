Touristen gegen Möwen in Venedig mit Wasserpistolen

Touristen in Hotels in Venedig erhalten Wasserpistolen zum Schutz gegen gefräßige Möwen, die beim Frühstück und Mittagessen über die Terrassen am Canal Grande fliegen und nach Gelegenheiten suchen, ein Sandwich, Snacks oder eine Pizza zu stehlen. Immer wieder werden Vorfälle mit „Raubmöwen“ gemeldet, die den Touristen das Essen direkt aus der Hand zu reißen, berichteten lokale Medien. Selbst die Venezianer sind von den Möwen genervt und fürchten sie.