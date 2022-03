G-7 fordern von Putin sofortiges Kriegsende in der Ukraine

Die Gruppe sagte der Ukraine weitere Hilfe zu. „Wir sind fest entschlossen, die Ukrainerinnen und Ukrainer in ihrem heldenhaften Widerstand gegen Russlands nicht zu rechtfertigende und illegale Aggression zu unterstützen“, hieß es in der Mitteilung. Die G-7 unterstrichen, die gegen Russland verhängten Sanktionen würden umgesetzt und bei Bedarf ausgeweitet. „Wir sind bereit, gegebenenfalls zusätzliche Maßnahmen zu ergreifen.“

In ihrer Abschlusserklärung warnten die G-7-Staaten Russland auch vor „jeglicher Drohung mit dem Einsatz chemischer, biologischer und nuklearer Waffen oder von damit in Zusammenhang stehendem Material“. Sie verurteilten zudem „Russlands böswillige und vollkommen haltlose Desinformationskampagne gegen die Ukraine“ mit Blick auf chemische und biologische Kampfstoffe.

Scharfe Kritik äußerten die G-7 an russischen Angriffen auf Anlagen wie das stillgelegte Atomkraftwerk in Tschernobyl. „Russlands Angriff hat bereits die Sicherheit und Sicherung von Atomanlagen in der Ukraine gefährdet“, hieß es. „Russische militärische Handlungen setzen Bevölkerung und Umwelt außerordentlich großen Gefahren aus, mit potenziell katastrophalen Folgen.“

China wurde aufgerufen, Russland in seinem Angriffskrieg nicht zu unterstützen. Die Abschlusserklärung enthält einen Appell „eindringlich an alle Staaten, Russland keine militärische oder anderweitige Unterstützung für die Fortsetzung seiner Aggression gegen die Ukraine zu gewähren.“ In der Abschlusserklärung heißt es weiter: „Wir werden wachsam sein in Bezug auf jedwede Unterstützung dieser Art.“