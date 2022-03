Polin Swiatek könnte ab 4. April neue Nummer 1 sein

Nach dem derzeit laufenden, zehntägigen WTA-1000-Turnier in Miami wird entweder Swiatek oder die Spanierin Paula Badosa die neue Nummer 1 sein. Die 20-jährige Swiatek, die 2020 die French Open gewonnen hat und diesjährige Halbfinalistin der Australian Open war, braucht nur noch einen Zweitrunden-Sieg am Freitag gegen die Schweizerin Viktorija Golubic (WTA-42.), um sich als erste Polin an die Spitze zu setzen.