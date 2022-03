Nehammer: Es braucht „Kreativität“ bei Sanktionen

Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) hat angesichts der Debatte über ein mögliches Öl- und Gasembargo gegen Russland aufgrund des Kriegs in der Ukraine vor einem gegenseitigen Ausspielen gewarnt. „Wer kein russisches Gas braucht, der kann Sanktionen fordern“, sagte Nehammer nach dem ersten EU-Gipfeltag in der Nacht auf Freitag. Länder wie Österreich, die abhängig davon seien, könnten das nicht, fügte er hinzu. „Das heißt, es braucht die Kreativität alle anderen Maßnahmen.“

Als österreichischer Bundeskanzler „ist mein erstes Interesse, dass die Menschen in Österreich Energiesicherheit haben“, betonte Nehammer vor Journalisten in Brüssel weiter. Österreich sei abhängig von russischem Gas, „wir sind Willens, aus dieser Abhängigkeit auch herauszukommen“. Aber das brauche Zeit, einen „geordneten Plan“ und keine „überbordenden Emotionen, die unsere Energiesicherheit gefährden“, sagte Nehammer.

Der Bundeskanzler sprach etwa von europäischen Bauteilen, die unter anderem in russischen Waffen und Flugzeugtypen verwendet werden. Durch deren Reduzierung, würde sich auch „die Schlagkraft“ der Russen reduzieren, erklärte Nehammer. Sanktionen seien aber noch Gegenstand der Bewertungen am Freitag, so der Bundeskanzler. „Was kann man noch an Stellschrauben drehen, damit das Sanktionsregime schärfer wird?“