Österreichischer Lkw-Fahrer in Italien von Laster überrollt

Ein österreichischer Lkw-Fahrer ist am Donnerstagnachmittag in Norditalien von den Rädern eines Lastwagens überrollt und tödlich verletzt worden. Der Unfall ereignete sich auf einem Gelände der Firma IRO, die in Odolo in der lombardischen Provinz Brescia Stahlprodukte für die Bauwirtschaft erzeugt. Einer ersten Rekonstruktion des Unglückshergangs zufolge wurde der 50-Jährige von einem schweren Fahrzeug angefahren. Die Umstände werden derzeit von den Carabinieri untersucht.