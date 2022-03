Wohl rund 300 Tote durch Angriff auf Theater in Mariupol

Bei dem russischen Angriff auf ein Theater in Mariupol im Südosten der Ukraine könnten etwa 300 Menschen getötet worden sein. Die Stadtverwaltung von Mariupol äußerte am Freitag diese Vermutung und verwies zur Begründung auf Augenzeugenberichte. Konkrete Angaben zur Zahl der Opfer bei dem Luftangriff auf das Theater in Mariupol am Mittwoch vergangener Woche hat es bisher nicht gegeben.

In das Theater im Stadtzentrum hatten sich nach ukrainischen Angaben aber rund 1.000 Menschen aus Angst vor russischen Luftangriffen geflüchtet. „Bis zuletzt will man glauben, dass alle in Sicherheit sind“, erklärte die Verwaltung von Mariupol am Freitag im Online-Dienst Telegram. „Doch die Zeugenaussagen derjenigen, die sich zum Zeitpunkt dieses Terrorakts im Gebäude befanden, sagen das Gegenteil.“ Demnach seien infolge des russischen Angriffs etwa 300 Menschen in dem Theater ums Leben gekommen.