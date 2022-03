Mehr als 3,7 Millionen Ukrainer ins Ausland geflüchtet

Die Zahl der Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine ist auf mehr als 3,7 Millionen gestiegen. Das UN-Flüchtlingshilfswerk UNHCR registrierte laut seiner Website bis Freitagmittag 3.725.806 Menschen, die seit Beginn der russischen Invasion am 24. Februar aus der Ukraine flüchteten. Dies entsprach einem Anstieg von mehr als 50.000 Flüchtlingen im Vergleich zum Vortag.

Insgesamt mussten nach UNO-Angaben bereits mehr als zehn Millionen Menschen in der Ukraine ihre Häuser verlassen. 6,5 Millionen Menschen leben demnach derzeit als Binnenflüchtlinge in der Ukraine.

Bei rund 90 Prozent der Flüchtlinge aus der Ukraine handelt es sich nach UNO-Angaben um Frauen und Kinder. Das UNO-Kinderhilfswerk Unicef geht allein von 1,5 Millionen minderjährigen Flüchtlingen aus dem Kriegsland aus.

Vor Beginn des russischen Angriffskriegs hatten in der Ukraine rund 37 Millionen Menschen gelebt - die 2014 von Russland annektierte Schwarzmeer-Halbinsel Krim sowie die pro-russischen Separatistengebiete im Osten des Landes nicht eingeschlossen.

Mit Abstand die meisten Flüchtlinge aus der Ukraine hat bisher Polen aufgenommen. Seit Beginn der Invasion kamen nach Angaben des UNHCR mehr als 2,2 Millionen Menschen aus der Ukraine in dem Nachbarland an. Etwa 200.000 der Menschen nutzten demnach das kostenlose Angebot der polnischen Bahn für ukrainische Flüchtlinge, um in andere Länder weiterzureisen. Bereits vor Beginn des Krieges lebten in Polen etwa 1,5 Millionen Ukrainer.

Hunderttausende Ukrainer flohen seit Beginn der Invasion auch über die Grenze nach Rumänien sowie in die Republik Moldau. Ungarn nahm dem UNHCR zufolge bis Donnerstag mehr als 336.000 Flüchtlinge aus der Ukraine auf, in der Slowakei waren es bis zu diesem Zeitpunkt mehr als 263.000.

In Deutschland überstieg die Zahl der Ukraine-Flüchtlinge offenbar schon die Marke von 300.000. Die Integrationsbeauftragte der deutschen Bundesregierung, Reem Alabali-Radovan, nannte diese Zahl gegenüber der „Neuen Osnabrücker Zeitung“ (Samstagsausgabe). Am Freitag in der Früh hatte das deutsche Innenministerium von 253.157 registrierten Flüchtlingen gesprochen.