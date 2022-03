Neue Chats bringen Fragen in Sachen Kurz

Nachdem sich Ex-Kanzler Sebastian Kurz in den ÖVP-Ermittlungen zuletzt entlastet sah, ist nun wieder ein möglicherweise belastendes Aktenstück aufgetaucht. „Dossier“-Journalist Ashwien Sankholkar verbreitete dieses am Freitag auf Twitter, er zitierte aus dem Protokoll einer Einvernahme von Ex-Familienminsterin Sophie Karmasin von dieser Woche. Kurz‘ Anwalt Werner Suppan wies die Vorwürfe auf APA-Anfrage zurück.

Karmasin empfahl demnach der Meinungsforscherin Sabine Beinschab in einem WhatsApp-Chat, sich wegen einer Umfrage direkt an Kanzlerintimus Gerald Fleischmann zu wenden: „Ruf ihn an, so mit Sebastian besprochen“.