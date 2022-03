Kainz verlängert Vertrag bei 1. FC Köln bis Sommer 2024

Florian Kainz hat seinen Vertrag beim deutschen Fußball-Bundesligisten 1. FC Köln vorzeitig bis Sommer 2024 verlängert. Das gab der Club am Freitag bekannt. Der 29-jährige ÖFB-Teamspieler war 2019 von Werder Bremen nach Köln gewechselt und brachte es dort auf 61 Einsätze in der Bundesliga, wobei ihm auch neun Treffer gelangen. Diese Saison traf er in 25 Partien dreimal und schaffte auch fünf Assists. „Es macht gerade sehr viel Spaß, beim FC Fußball zu spielen“, betonte Kainz.