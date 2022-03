Demo in Kabul für weiterführenden Unterricht für Mädchen

In Afghanistan haben rund zwei Dutzend Demonstrantinnen eine Wiederöffnung der weiterführenden Mädchenschulen gefordert. „Öffnet die Schulen!“ und „Gerechtigkeit!“ riefen die am Samstag auf einem Platz in der Hauptstadt Kabul versammelten Frauen und Mädchen. Der Protest löste sich auf, als sich Kämpfer der herrschenden, radikal-islamischen Taliban der Kundgebung näherten.