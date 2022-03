33.508 neue Corona-Infektionen in Österreich

In Österreich sind binnen 24 Stunden 33.508 neue Corona-Infektionen registriert worden. Das liegt nach Informationen des Innen- und Gesundheitsministeriums unter dem Schnitt der vergangenen sieben Tage (38.500 Infektionen). Die Sieben-Tages-Inzidenz je 100.000 Personen war mit 3.001,1 aber weiterhin hoch. 46 Personen sind mit oder an Corona verstorben.

Mit Samstag gab es in Österreich somit 430.094 aktive Fälle, um 9.842 weniger als am Tag zuvor. In den vergangenen sieben Tagen wurden 278 Todesfälle registriert. Insgesamt hat die Covid-19-Pandemie seit Ausbruch 15.665 Tote in Österreich gefordert. Pro 100.000 Einwohner sind seit Beginn der Pandemie 174,4 Menschen an oder mit Covid-19 gestorben.