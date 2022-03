14 Feuerwehren bei Waldbrand in NÖ im Einsatz

Im Bezirk Zwettl hat am Samstag ein Waldbrand für einen Großeinsatz der Feuerwehr gesorgt. 14 Wehren kämpften bei Niederplöttbach mit 170 Mitgliedern gegen die Flammen. Die Löscharbeiten gestalteten sich vor allem aufgrund des Windes schwierig, weil dieser das Feuer immer wieder anfachte, sagte Bezirksfeuerwehrkommandant Ewald Edelmaier im Gespräch mit der APA. Die Brandursache war vorerst noch unklar, mitgespielt haben dürfte aber die anhaltende Trockenheit.

Aufgrund der Trockenheit herrscht in Niederösterreich schon seit Tagen Waldbrandgefahr. Diese sorgte am Samstag auch für weitere Feuerwehreinsätze bei kleineren Flur- und Waldbränden. Im Bezirk Neunkirchen etwa forderte ein Waldbrand bei Föhrenau und Gloggnitz am Nachmittag fünf Feuerwehren.