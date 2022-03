SPÖ überlegt Wechsel der Parteizentrale

Die SPÖ könnte in absehbarer Zeit ihre legendäre Zentrale in der Löwelstraße im ersten Wiener Gemeindebezirk verlassen. Grund dafür sind die hohen Kosten, die eine nötige Sanierung des Gebäudes verschlingen würden, berichtet die „Kronen Zeitung“. Fix ist der Auszug freilich noch nicht.

Schwierig zu beurteilen ist aktuell, wie die SPÖ insgesamt da steht. Denn zwei Umfragen innerhalb von zwei Tagen bieten komplett unterschiedliche Ergebnisse. Bei einer „Unique Research“-Umfrage für „Heute“ unter 800 Personen kam die SPÖ auf 29 Prozent und hatte einen satten Vorsprung auf die ÖVP mit 22 Prozent. Nun publiziert der „Kurier“ in seiner Sonntags-Ausgabe eine aktuelle OGM-Umfrage unter 1.000 Befragten, in der beide Parteien bei 26 Prozent stehen. Dahinter folgt die FPÖ einmal mit 19, einmal mit 18 Prozent.

In der SPÖ setzt man naturgemäß auf die für sie günstigeren Umfragedaten. Aus diesen Schwung mitnehmen will die Parteivorsitzende, die sich am Sonntag mit einer Grundsatzrede in der Aula der Wissenschaften an die Öffentlichkeit wendet. Bei der Veranstaltung werden sämtliche noch lebenden SPÖ-Altkanzler im Auditorium sitzen. Nicht dabei sein wird Doskozil, der sich privat in Deutschland aufhält.