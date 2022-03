Corona-Infektion bei ÖFB-Teamspieler Louis Schaub

Der österreichische Fußball-Teamspieler Louis Schaub hat einen positiven Corona-Test abgeliefert. Das gab der ÖFB am Sonntagvormittag bekannt. Nach den Angaben des Verbandes weist der 27-Jährige sehr milde Symptome auf und befindet sich in Quarantäne. Gemäß Präventionsprotokoll wurde die gesamte Mannschaft sowie der Trainer- und Betreuerstab mehreren Testungen unterzogen, die allesamt negativ waren, hieß es in der ÖFB-Mitteilung.