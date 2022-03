Registrierung ukrainischer Flüchtlinge wird beschleunigt

Das Innenministerium versucht die Registrierung ukrainischer Flüchtlinge zu beschleunigen. Am Wochenende sind 95 zusätzliche Erfassungsmodule eingetroffen, die sofort an die Landespolizeidirektionen ausgeliefert wurden, hieß es aus dem Ressort von Gerhard Karner (ÖVP) zur APA. Bis inklusive Samstag wurden bereits rund 35.000 Flüchtlinge registriert.

Haben die Flüchtlinge alle notwendigen Papiere dabei, geht der Prozess laut Innenministerium in fünf bis zehn Minuten vonstatten. Fehlen hingegen Ausweise, verlängert sich das Prozedere. In diesem Fall muss dann beispielsweise ein Lichtbild angefertigt werden. Die ansonsten vom Reisepass ausgelesenen Daten werden händisch erfasst. Allerdings haben immerhin rund vier von fünf Geflüchteten ein Reisedokument bei sich.

Wien bekommt 37 dieser Gerät - und Stadtrat Peter Hacker (SPÖ) begrüßte am Sonntag, dass Karner „Handschlagqualität bewiesen“ und die erst in der Vorwoche besprochene Beschaffung rasch umgesetzt habe. „Wenn die Zusammenarbeit mit dem Innenministerium auch weiterhin so schnell und unkompliziert weitergeht“ sei er nicht nur im Hinblick auf die Flüchtlingsreferentenkonferenz kommende Woche zuversichtlich, sondern überzeugt, dass alle Bundesländer die Herausforderungen durch den Krieg in der Ukraine „partnerschaftlich und professionell meistern“ werden, betonte Hacker in einem schriftlichen Statement.