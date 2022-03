Bildhauer Oskar Höfinger 86-jährig gestorben

Oskar Höfinger wurde am 2. April 1935 in Golling an der Erlauf geboren. Nach einer Lehre in der Keramik- und Schamottfabrik in Krummnussbaum besuchte er 1952 bis 1956 die Fachschule für Holz- und Steinbearbeitung in Hallein, später die Akademie der bildenden Künste, wo er in die Klasse von Fritz Wotruba aufgenommen wurde. 1961 schloss er seine akademische Ausbildung mit Diplom ab und startete seine Karriere als freischaffender Künstler.