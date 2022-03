Otto-Grünmandl-Literaturpreis geht an Hans Platzgumer

Hans Platzgumer wurde 1969 in Innsbruck geboren und lebt in Bregenz und Wien. Er studierte Musik in Wien und Los Angeles, zog nach New York, München und Hamburg und veröffentlichte zahlreiche Tonträger. Seit den 2000er-Jahren widmet er sich vornehmlich der Schriftstellerei. Er schreibt Romane, Essays, Hörspiele, Theatermusik und Songs. „Am Rand“ stand 2016 auf der Longlist zum Deutschen Buchpreis. Zuletzt erschienen „Drei Sekunden Jetzt“ (Roman, 2018), „Willkommen in meiner Wirklichkeit!“ (Essay, 2019) und „Bogners Abgang“ (Roman, 2021) bei Zsolnay.