Lage bei Waldbrand am Tüpl Allentsteig „stabil“

Bis zu 24 FF mit 42 Fahrzeugen und 249 Mitgliedern waren am Wochenende im Einsatz. Brandursache war ein Artillerieschießen des Heeres am Samstag. Das rief die niederösterreichischen Grünen auf den Plan.

LAbg. Silvia Moser und Abg. Martin Litschauer, beide aus dem Waldviertel, zeigten sich laut einer Aussendung entsetzt. „Es herrscht akute Waldbrandgefahr in Niederösterreich. Und trotzdem schoss man am Truppenübungsplatz in Allentsteig.“ Der Appell der Mandatare: „Das Bundesheer und der Tüpl müssen sich an die geltende Waldbrandverordnung halten und dürfen damit keinerlei Schießübungen durchführen.“