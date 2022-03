Tödlicher Angriff mit Schusswaffen in Mexiko

Im mexikanischen Bundesstaat Michoacán hat die Polizei zahlreiche Opfer eines Angriffs mit Schusswaffen gefunden. Bei 16 Männern und drei Frauen mit Schussverletzungen in einer sogenannten Palenque hätten die Einsatzkräfte nur noch den Tod feststellen können, teilte die Generalstaatsanwaltschaft des Bundesstaats am Sonntag (Ortszeit) mit. Mehrere Verletzte seien in Krankenhäuser gebracht worden.