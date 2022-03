13.500 Besucher bei zweiter Spark Art Fair Vienna

Mit 13.500 Besucherinnen und Besuchern zog die gestern in der Wiener Marx Halle zu Ende gegangene zweite Spark Art Fair Vienna am Montag eine positive Bilanz. An den vier Messetagen konnten um 2.500 Interessierte mehr als bei der Premiere der Kunstmesse im vergangenen Jahr gezählt werden. „Mit der zweiten Ausgabe haben wir unsere Reichweite weiter ausgebaut“, erklärte Geschäftsführer Renger van den Heuvel in einer Aussendung.