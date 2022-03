Mordverdacht nach Drogentod einer 14-jährigen Wienerin in NÖ

Eine 14-Jährige ist Sonntagvormittag in einem Haus in Marchegg (Bezirk Gänserndorf) von Einsatzkräften tot aufgefunden worden. Die Wienerin soll sich nach Drogenkonsum am Samstagabend „in einem gesundheitlich lebensbedrohlichen Zustand befunden“ und ein 18-jähriger Bewohner „die erforderliche Hilfeleistung unterlassen haben“, teilte die Polizei am Montag per Aussendung mit. Der junge Mann wurde festgenommen. Gegen ihn besteht Mordverdacht durch Unterlassung der Hilfeleistung.