Adrenalin-Duell Verstappen-Leclerc auf Titelkampf ausgelegt

Am Ende haben die wenigsten noch vom Raketen-Anschlag auf ein Öl-Lager am Freitag geredet. Das sonntägige Spektakel hat die Vorgeschichte verdrängt, und die Formel 1 hat einen neuen epischen Zweikampf. Ferrari und Red Bull sind derzeit das Maß der Dinge, Charles Leclerc und Max Verstappen die neuen Titelfavoriten. Diesmal in Saudi-Arabien hatte der amtierende Champion das bessere Ende für sich. „Es war nicht einfach, aber hat viel Spaß gemacht“, sagte Verstappen.