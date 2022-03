Salzburg fehlt noch ein Sieg zum Finaleinzug

Red Bull Salzburg hat sich vier Matchpucks für den Finaleinzug aufgelegt. Die „Eisbullen“ besiegten die Vienna Capitals am Montag vor heimischem Publikum klar mit 4:0. Der Meisterschaftsfavorit stellte damit in der „best of seven“-Serie der ICE-Liga auf 3:0. In der zweiten Halbfinal-Serie liegt der VSV nach einer 0:4-Heimniederlage gegen Fehervar 1:2 zurück.