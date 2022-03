50. Double-Double von Jakob Pöltl in NBA

Die San Antonio Spurs haben am Montag (Ortszeit) den vierten Sieg hintereinander in der National Basketball Association (NBA) gefeiert und ihre jüngste Serie von Auswärtsspielen somit ohne Niederlage abgeschlossen. Beim 123:120 über die Houston Rockets schrieb Jakob Pöltl zum 50. Mal in der regulären Saison doppelt zweistellig an. Neben 17 Zählern und 13 Rebounds verbuchte der Center aus Wien zwei Blocks und einen Steal in 26:49 Minuten auf dem Parkett.