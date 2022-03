Erhebungen nach Drogentod von 14-Jähriger in NÖ „am Anfang“

Nach dem mutmaßlichen Drogentod einer 14-jährigen Wienerin am Wochenende in Marchegg (Bezirk Gänserndorf) wird laut Staatsanwaltschaft Korneuburg in alle Richtungen ermittelt. „Wir sind erst am Anfang der Erhebungen“, so Sprecherin Gudrun Bischof am Dienstag auf Anfrage. Der Verdacht des Mordes durch unterlassene Hilfeleistung richtet sich gegen einen 18-Jährigen. Er wurde in die Justizanstalt Korneuburg gebracht, über die Verhängung der U-Haft wurde noch nicht entschieden.