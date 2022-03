Erstmals Kaiseradler in Luxemburg nachgewiesen

Im Großherzogtum Luxemburg ist erstmals ein Kaiseradler nachgewiesen worden. Dabei handelte es sich um einen besonders reisefreudigen Greifvogel, der im Juni 2021 im Burgenland besendert worden war. „Artemisia“ flog von Griechenland über Österreich, Tschechien, Deutschland und die Niederlande nach Belgien und weiter bis nach Luxemburg, hieß es in einer Aussendung der Vogelschutzorganisation BirdLife Österreich am Dienstag.

Für BirdLife ist es „eine ornithologische Sensation“. „Noch nie zuvor wurde ein Kaiseradler in Luxemburg nachgewiesen“, berichtete Greifvogelexperte Matthias Schmidt.

„Artemisia“ wurde im Rahmen des Artenschutzprogrammes als eines von drei Nestgeschwistern von BirdLife besendert. Bruder „Johannes“ kollidierte im vergangenen Herbst an einem Windrad. Etwa zeitgleich brach „Artemisia“ von Österreich Richtung Griechenland auf, wo sie den Winter verbrachte. „Das ist nicht ungewöhnlich, aber doch eher selten“, so Schmidt, „da die meisten unserer Kaiseradler in Mitteleuropa überwintern und nicht wegziehen.“