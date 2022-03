Neue Verhandlungsrunde von Kiew und Moskau in Istanbul

Rund viereinhalb Wochen nach der russischen Invasion in die Ukraine treffen sich Delegationen aus der Ukraine und Russland zu einer neuen Verhandlungsrunde in Istanbul. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan begrüßte die Verhandler am Dienstag im Dolmabahce-Büro des Präsidenten. Danach wollten die Delegationen zu Gesprächen zusammenkommen. Es sei in den Händen beider Seiten, die „Tragödie“ zu beenden, so Erdogan. Von einem Waffenstillstand würden alle profitieren.