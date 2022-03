„Fliegen ist die beste Superkraft!“ im Theater Drachengasse

Gesa Bering und Stephan Dorn nennen ihre einstündige Physik-Performance, die am Montag zur Uraufführung gebracht wurde, „ein theatrales Essay“. Das in Gießen ausgebildete deutsche Duo hatte als Theaterkollektiv Dorn ° Bering 2018 den Nachwuchswettbewerb im Theater Drachengasse gewonnen und kehrt nun zurück. In der Bar&Co, dem kleineren Spielraum des Theaters, gibt es vor einer Raster-Wand und mit Einsatz von Wippe, Föhn und Gummiband eine unterhaltsame Physikstunde, die zur Lektion in Sachen Superkräfte wird.