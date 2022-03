Tote bei Überfall auf Zug in Nigeria

Schwer bewaffnete Angreifer haben im Norden Nigerias einen Zug mit hunderten Passagieren überfallen. Die Täter hätten am Montagabend die Gleise mit Sprengstoff beschädigt und anschließend auf den zwangsgestoppten Zug geschossen, der von der Hauptstadt Abuja auf dem Weg in die nordwestliche Stadt Kaduna gewesen sei, sagte Samuel Aruwan, Staatsbeauftragter für Innere Sicherheit in Kaduna, am Dienstag. Eine noch unbekannte Anzahl von Menschen sei getötet und verletzt worden.