Marc Marquez muss für Grand Prix in Argentinien passen

Der sechsfache MotoGP-Weltmeister Marc Marquez wird diesen Sonntag nicht beim Grand Prix von Argentinien antreten. Der Spanier leidet seit seinem Sturz vor rund zehn Tagen beim Warm-up zum Grand Prix in Indonesien zum wiederholten Mal an Sehstörungen. Der 29-Jährige sieht doppelt, bei einem Arztbesuch am Montag in Barcelona habe sich laut seinem Honda-Team aber eine Verbesserung herausgestellt. Marquez hatte 2019 das bisher letzte Rennen in Argentinien gewonnen.