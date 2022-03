Sieben Tote bei Angriff in ukrainischer Stadt Mykolajiw

Bei einem russischen Angriff auf die Regionalverwaltung in der südukrainischen Stadt Mykolajiw sind nach Angaben von Präsident Wolodymyr Selenskyj mindestens sieben Menschen getötet und 22 weitere verletzt worden. Die Suche nach weiteren Opfern laufe noch, so Selenskyj am Dienstag in einer Videobotschaft vor dem dänischen Parlament. Das russische Verteidigungsministerium hatte zuvor bekannt gegeben, dass seit Montag 68 ukrainische Militärobjekte zerstört worden seien.