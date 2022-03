Männliche Leiche im Neusiedler See entdeckt

Im Neusiedler See ist am Dienstag bei Rust eine Wasserleiche gefunden worden. Es handle sich um einen Mann, seine Identität werde derzeit ermittelt, bestätigte ein Sprecher der Landespolizeidirektion Burgenland auf APA-Anfrage einen Bericht der „Kronen Zeitung“. Die Todesursache war am Dienstagnachmittag noch unklar, auch ob Fremdverschulden vorliegt, muss laut Polizei erst geklärt werden. Eine Obduktion wurde angeordnet.