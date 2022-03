America‘s-Cup 2024 findet vor Barcelona statt

Der wichtigste und älteste Segel-Wettbewerb der Welt, der America‘s Cup, wird 2024 vor Barcelona ausgetragen. Eine entsprechende Vereinbarung bestätigten Kataloniens Wirtschaftsminister Roger Torrent und das New Zealand Team am Dienstag. Barcelona, das die Olympischen Sommerspiele 1992 ausrichtete, wird damit Austragungsort der 37. Ausgabe des Segel-Klassikers.

Eigentlich hätte der derzeitige Inhaber des America‘s Cup, das Emirates Team New Zealand, zusammen mit dem verteidigenden Club Royal New Zealand Yacht Squadron nach dem Reglement das Recht, die Trophäe in eigenen Gewässern gegen Herausforderer, darunter Alinghi Red Bull Racing, zu verteidigen. Allerdings gab es keine Einigung mit der neuseeländischen Politik über die Finanzierung und daher die Entscheidung für einen Austragungsort in Übersee. Als Mitbewerber waren auch das südspanische Málaga, Cork in Irland und Jeddah in Saudi-Arabien genannt worden.