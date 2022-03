Saudi-Arabien setzt Militäreinsätze im Jemen im Ramadan aus

Das von Saudi-Arabien angeführte Bündnis will ab Mittwoch an seine „militärischen Operationen“ gegen die Houthi-Rebellen im Jemen vorläufig einstellen. Man wolle damit „günstige Verhältnisse für erfolgreiche Gespräche und ein förderliches Umfeld für den Heiligen Monat Ramadan erreichen, um Frieden zu schaffen“, hieß es in einer Mitteilung der Koalition, die die staatliche Nachrichtenagentur SPA am Dienstag veröffentlichte.

Am Freitag hatten die Rebellen Raketen auf das Königreich abgefeuert, die zu einem Brand in einer Ölanlage nahe einer Formel-1-Rennstrecke in Jeddah führten. Die von Saudi-Arabien geführte Koalition reagierte mit Gegenangriffen auf Houthi-Hochburgen in Sanaa und der Hafenstadt Hodeidah. Tags darauf kündigten die Houthis an, die Angriffe auf Saudi-Arabien einzustellen, und boten eine einseitige dreitägige Waffenruhe an.