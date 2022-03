Wiener Feuerwehr mit Großeinsatz bei Zimmerbrand in Hochhaus

Ein Zimmerbrand in einem Hochhaus in der Quadenstraße in Wien-Donaustadt hat in der Nacht auf Mittwoch zu einem Feuerwehrgroßeinsatz geführt: „Weil es sich um ein Hochhaus handelte wurde Alarmstufe zwei ausgelöst. Wir waren mit 16 Fahrzeugen an Ort und Stelle“, berichtete der Sprecher der Berufsfeuerwehr, Lukas Schauer, der APA. Der Einsatz dauerte eineinhalb Stunden. Die 62 Jahre alte Bewohnerin der betroffenen Wohnung konnte vor Ankunft der Einsatzkräfte ins Freie flüchten.