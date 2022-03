Berlinale Beitrag „AEIOU“ zum Start von Crossing Europe“

So thematisieren ebenfalls zum Auftakt des Festivals, das bis 2. Mai dauert, Susana de Sousa Dias und Ansgar Schaefer in dem portugiesischen Dokumentarfilm „Journey to the Sun“ die traumatischen Auswirkungen von Krieg und Vertreibung. Gezeigt wird das Schicksal von Kindern, die aus dem zerbombten Nachkriegs-Wien nach Portugal „verschickt“ wurden. Als weiterer Film am Eröffnungsabend präsentiert der belgische Tribute-Gast Fabrice du Welz die Österreichpremiere seines aktuellen Thrillers „Inexorable“, mit Benoît Poelvoorde als neurotischer Autor mit Schreibblockade.