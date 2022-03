Test-Verordnung liegt noch immer nicht vor

Vorliegen soll die Verordnung für die Test-Kontingentierung - wie am Mittwochvormittag zu hören war - frühestens am Abend, möglicherweise aber auch erst am Donnerstag. Für SPÖ und FPÖ war dies Anlass für scharfe Kritik.

Nicht geschmälert werden soll das Fünfer-PCR-Kontingent durch behördlich angeordnete Tests und durch Tests für Besuche in und Mitarbeiter von „vulnerablen Bereichen“. Wer genau dazu zählt ist eine der offenen Fragen - ebenso jene, wie man (bei nicht geplantem Datenabgleich zwischen den Ländern) den mehrfachen Abruf von Fünfer-Gratis-Kontingenten in mehreren Bundesländern verhindert.

In Niederösterreich wartet man auch hinsichtlich der kostenlosen Testmöglichkeit in Apotheken auf die Vorgaben des Ministeriums. Es sei „noch vieles unklar“, meinte Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ) am Mittwoch - so etwa auch, welche vulnerablen Gruppen die Einschränkungen nicht treffen oder „auch die Frage der Kostentragung insgesamt“. Klar ist, dass die Antigen-Teststraßen in NÖ eingestellt werden, weil die Finanzierung durch den Bund nicht verlängert wurde.