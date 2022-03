Abschied von „Weltbürger und Grätzelwiener“ Erhard Busek

Der ehemalige Vizekanzler und ÖVP-Chef Erhard Busek ist am Mittwoch Nachmittag unter Beteiligung von viel Prominenz aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft zu Grabe getragen worden. Unter anderem nahmen Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP), Vizekanzler Werner Kogler (Grüne), Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka sowie EU-Kommissar Johannes Hahn (beide ÖVP) am Trauergottesdienst bzw. der Einsegnung am Wiener Zentralfriedhof teil.