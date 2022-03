Prozess gegen Bankräuber, der Liebhaberin imponieren wollte

Weil er seiner Liebhaberin imponieren wollte, in die er sich unsterblich verliebt hatte, wurde ein bisher unbescholtener 31-Jähriger zum Bankräuber. Die Staatsanwaltschaft Wien legt ihm zur Last, am 15. Oktober 2021 in einer Filiale der BKS-Bank in Wien-Landstraße mit gezückter Pistole 240.500 Euro erbeutet zu haben. Am Donnerstag wird ihm am Landesgericht für Strafsachen der Prozess gemacht. Laut seinem Verteidiger Nikolaus Rast wird er sich geständig verantworten.