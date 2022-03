UNO-Konferenz für Afghanistan mit dringendem Spendenaufruf

Für lebensrettende Hilfsmaßnahmen in Afghanistan wollen die Vereinten Nationen am Donnerstag bei einer Geberkonferenz um 4,4 Milliarden US-Dollar (rund 4 Milliarden Euro) bitten. Der Bedarf an humanitärer Hilfe für die Bevölkerung im laufenden Jahr hat sich den UNO-Berechnungen zufolge im Vergleich zu 2021 verdreifacht. Die virtuelle Konferenz wird gemeinsam mit Katar, Großbritannien und Deutschland ausgerichtet.