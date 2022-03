Thorsten Sadowsky verlässt Museum der Moderne vorzeitig

Thorsten Sadowsky, seit September 2018 Direktor des Museums der Moderne in Salzburg, beendet seinen Fünf-Jahres-Vertrag ein Jahr früher als vorgesehen und übernimmt mit Oktober 2022 die Position des wissenschaftlichen Vorstands der Stiftung Schleswig-Holsteinische Landesmuseen Schloss Gottorf. Das wurde am Mittwochabend bekanntgegeben. Statt Verhandlungen über eine etwaige Vertragsverlängerung gibt es nun eine Neuausschreibung der Position.

Seine persönliche Herausforderung sieht er künftig in der wissenschaftliche Leitung „des größten Museumsverbunds zwischen Kopenhagen und Hamburg“ und in der Aufgabe, „einen der bedeutendsten Akteure in der nordeuropäischen Museumslandschaft nachhaltig weiterzuentwickeln“. Dort wird der 60-jährige Deutsche, der vor Salzburg das Kirchner Museum Davos leitete, Nachfolger von Claus von Carnap-Bornheim, der sich in den Ruhestand verabschieden wird. Als künftiger Chef will Sadowsky „die Landesmuseen auf der Schleswiger Museumsinsel noch wesentlich stärker als hochkarätige kulturelle Erlebnisorte auf höchstem internationalen Niveau positionieren“.