Prozess gegen australische Journalistin in Peking begonnen

In China hat der Prozess gegen die australische Journalistin Cheng Lei begonnen. Zum Auftakt der Verhandlung am Donnerstag wurde dem australischen Botschafter in Peking, Graham Fletcher, der Zutritt ins Gericht verwehrt. „Das ist zutiefst besorgniserregend, unbefriedigend und sehr bedauerlich“, zitierten Reporter internationaler Medien Fletcher vor dem Gerichtsgebäude übereinstimmend.