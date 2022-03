Mexiko wie USA und Kanada bei WM - Costa Rica im Play-off

Mexiko hat sich zum achten Mal in Serie für die Fußball-WM qualifiziert und ist am Freitag bei der Auslosung wie Kanada und auch die USA in einem der Lostöpfe. Durch das 2:0 gegen El Salvador am Mittwochabend (Ortszeit) zog das Team in der Tabelle des Kontinentalverbands CONCACAF noch an den USA vorbei auf Rang zwei.