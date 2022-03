Justiztag im U-Ausschuss mit Ex-Minister Brandstetter

Aber auch die Erkenntnisse des Vortages aus der nicht öffentlichen Befragung sprachen die Abgeordneten am Donnerstag zu Beginn an: So forderten SPÖ und FPÖ abermals Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) dazu auf, wegen der durch eine Anzeige von Peter Pilz ausgelösten Ermittlungen gegen ihn wegen Amtsmissbrauchs den Vorsitz abzugeben - den er am Donnerstag wieder führte. Und selbst die Grüne Nina Tomaselli meinte, Sobotka würde der Aufklärung einen Dienst erweisen, wenn er endlich Konsequenzen ziehen würde, denn: „Ermittlungsbehörden ermitteln nie ohne Grund.“