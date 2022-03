Hubschrauber in Australien abgestürzt - Fünf Insassen tot

In Australien ist ein Hubschrauber mit fünf Menschen an Bord abgestürzt. Alle Insassen seien bei dem Unglück ums Leben gekommen, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Der Unfall hatte sich am Morgen nördlich der Metropole Melbourne in dichtem Buschland in der Nähe des Mount Disappointment ereignet. Die Bergungsarbeiten gestalteten sich schwierig, weil das unwegsame Gebiet nur schwer zu erreichen war und kein Rettungshelikopter in der Nähe landen konnte.