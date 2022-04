Betrunkener trat in Wiener Innenstadt Hund zu Tode

Ein sehr grausamer Fall von Tierquälerei hat sich Mittwochabend in der Wiener Innenstadt zugetragen: Ein alkoholisierter 48 Jahre alter Mann soll auf der Freyung in der Wiener Innenstadt zunächst eine Veranstaltung in einer Galerie gestört und dann einen vor den Räumlichkeiten angebundenen Hund zu Tode getreten haben. Die Polizei erwischte den Mann im Zuge der Sofortfahndung auf der Ringstraße und nahm ihn fest. In einer ersten Befragung war er nicht geständig.