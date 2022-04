Keine Kriegsangst in Moldau - Lage in Transnistrien „ruhig“

Adelsgruber berichtete, dass er erst am Wochenende die transnistrische Hauptstadt Tiraspol besucht habe. Zwar habe man dort die offizielle russische Sprachregelung bezüglich des Ukraine-Kriegs übernommen, doch halte man sich sonst „bedeckt“. Das öffentliche Leben in dem Gebiet sei „wie immer“. „Man hat nicht den Eindruck, dass sie eine Veränderung wollen“, sagte Adelsgruber auf die Frage nach einem möglichen Anschluss des Gebiets an Russland.

„Keine Anzeichen“ gebe es auch dafür, dass es in der Nähe der moldauischen Grenze zu kriegerischen Auseinandersetzungen kommen könnte, sagte Adelsgruber unter Berufung auf Experten der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) in Moldau weiter. Auch Odessa sei aktuell nicht in Gefahr. Die moldauischen Streitkräfte scheinen nicht in Alarmbereitschaft zu sein. „Ich habe an der Grenze kein Militär gesehen“, so Adelsgruber. Unmittelbar nach Beginn des Krieges in Februar hatte es hingegen Aufregung gegeben, weil nach ukrainischem Vorbild ein Ausreisestopp für die wehrfähige männliche Bevölkerung kolportiert worden sei.