Ausgaben für Körperpflege im 2. Coronajahr etwas gesunken

Im Jahr 2021 sind die Gesamtausgaben für den Haushaltsbedarf an Kosmetik und Körperpflege in Österreich im Vergleich zum 1. Coronajahr um vier Prozent zurückgegangen: Jeder private Haushalt investierte im Schnitt 225 Euro und erwarb damit 57 Produkte, sagte Bernhard Voit, Sprecher der Branchenplattform Kosmetik transparent, der APA. Das sind um zehn Euro beziehungsweise drei Produkte weniger als 2020.

Sowohl in fester wie in flüssiger Form legten Seifen laut dem GfK-Haushaltspanel 2020 - dem Jahr des Ausbruchs der Pandemie, als ausgiebig Händewaschen besonders hoch im Kurs stand - von 61 auf mehr als 70 Prozent Käuferreichweite zu. Die Ausgaben dafür stiegen damals von neun auf elf Euro pro Haushalt. 2021 ging die Käuferreichweite wieder auf 65 Prozent und etwa zehn Euro pro Haushalt zurück. Damit liege der Seifenmarkt aber immer noch über dem Niveau von vor Corona.

Mit 62,3 Prozent der Umsätze von Kosmetik und Körperpflege legte der Drogeriefachhandel gegenüber 2020 um 2,1 Prozentpunkte zu. Damit habe er zurückgeholt, was an Erlös durch Lockdowns etwa an den Lebens- und Diskonthandel (2021: von 26,8 auf 24,9 Prozent) abgewandert war. Apotheken sind laut „Kosmetik transparent“ leicht rückläufig (von 3,7 auf 3,6 Prozent.) Parfumerien mussten neuerlich einen Rückgang hinnehmen und stehen jetzt bei 6,1 Prozent Umsatzanteil am Gesamtmarkt (vor der Pandemie: sieben Prozent).